Cruzeiros pelos Mercados de Natal - A partir de Novembro embarque no espírito natalício

Os mercados de Natal são uma velha tradição europeia: nas principais praças das cidades juntam-se várias barraquinhas de doces, vinho quente e artesanato temático.

Mas são também uma oportunidade de assistir a espectáculos de música ao vivo, conhecer outras culturas e tradições de Natal, encontrar elfos e dar dois dedos de conversa com o Pai Natal, comprar presentes diferentes do habitual…

Aproveite a oportunidade de aliar uma visita a estes mercados tão únicos com um cruzeiro fluvial num ria à sua escolha: o Sena, o Reno, o Danúbio ou o Guadalquivir:

Os Mercados de Natal em Paris

Paris no navio MS Botticelli

Partida: 1, 4, 10, 13 e 19 de Novembro + 1, 4, 7 e 13 de Dezembro

Itinerário: Paris

Preço por pessoa: desde 399€

Inclui: 3 noites em cabine na ponte principal com pensão completa, Seguro e taxas portuárias. A partida de 4 de Dezembro inclui excursões.

Os Mercados de Natal no sul da Alsácia (Reno)

Estrasburgo no navio MS Modigliani

Partida: 4 e 10 de Dezembro

Itinerário: Estrasburgo

Preço por pessoa: desde 439

€Inclui: 3 noites em cabine na ponte principal com pensão completa, Seguro e taxas portuárias. A partida de 4 de Dezembro inclui excursões.

Mercados de Natal no Danúbio

De Viena a Viena no navio MS Vivaldi

Partida: 9 e 13 de Dezembro

Itinerário: Viena, Budapeste, Bratislava, Viena

Preço por pessoa: desde 789€Inclui: 4 noites em cabine na ponte principal com pensão completa, Seguro e taxas portuárias.

Mercados de Natal na Andaluzia

De Sevilha a Sevilha no navio MS La Belle de Cadix

Partida: 3 e 7 de Dezembro

Itinerário: Sevilha, Cádis (Sevilha), Porto de Santa Maria, Sevilha

Preço por pessoa: desde 789€

Inclui: 4 noites em cabine na ponte principal com pensão completa, Seguro e taxas portuárias.

Os valores acima são por pessoa em alojamento duplo no cruzeiro selecionado e incluem estadia em cabine na ponte principal com pensão completa com bebidas selecionadas, WiFi, animação, taxas portuárias, seguro de assistência, repatriação e covid.

Não incluem voos, despesas de reserva, gratificações, excursões, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionado.

