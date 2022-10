Cruzeiros de Outono / Inverno Últimas vagas com preços especiais

Ainda tem uns dias de férias e não sabe o que fazer? Aproveite esta oportunidade para fazer um cruzeiro no Mediterrâneo a preço imbatível com as promoções da companhia Costa Cruzeiros.

Veja a nossa seleção e boas escolhas.

Minicruzeiros – França e Itália a bordo do Costa Fortuna

Partidas de Barcelona: 1, 8 e 15 de Novembro– 3 noites

Itinerário: Barcelona, Savona, Marselha, BarcelonaPreço por pessoa: desde 269€

Inclui: 3 noites em camarote interior na tarifa My Cruise: taxas de embarque e de serviço.

Minicruzeiros – França e Itália a bordo do Costa Fortuna

Partidas de Barcelona: 4, 11 e 18 de Novembro– 4 noites

Itinerário: Barcelona, Marselha, Savona, navegação, Barcelona

Preço por pessoa: desde 339€

Inclui: 3 noites em camarote interior na tarifa My Cruise: taxas de embarque e de serviço.

Mediterrâneo Ocidental

Baleares, Itália e França a bordo do Costa SmeraldaPartidas de Barcelona: 31 de Outubro a 19 de Dezembro– 7 noites

Itinerário: Barcelona, Palma de Maiorca, navegação, Palermo, Roma, Savona, Marselha, Barcelona

Preço por pessoa: desde 379€Inclui: 7 noites em camarote interior na tarifa My Cruise: taxas de embarque e de serviço.

Mediterrâneo Oriental

Croácia, Montenegro, Grécia e Itália a bordo do Costa DeliziosaPartidas de Trieste: 22 de Outubro a 17 de Dezembro– 7 noites

Itinerário: Trieste, Split, Kotor, Katakolon, Atenas/Pireu, navegação, Bari, Trieste

Preço por pessoa: desde 699€Inclui: 7 noites em camarote interior na tarifa My Cruise: voos de Madrid, taxas de embarque e de serviço.

Os valores indicados são desde, por pessoa, para determinadas partidas e não estão incluídos voos, despesas de reserva, Seguro e extras de carácter pessoal.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting- 291208920 ou [email protected]

