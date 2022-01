Páscoa em Cabo Verde - Ilha do Sal

Comece já a planear as férias da Páscoa para recarregar baterias e aproveite a oferta muito especial do operador Solférias para a Ilha do Sal.

Este programa de 7 noites de estadia tem partidas de Lisboa dias 2, 9 16 e agora um voo extra dia 8 com a Azores Airlines.

É uma oportunidade única para se deixar encantar pelas belas praias de areal dourado e águas azul-turquesa, pela gastronomia à base de ingredientes fresquíssimos nomeadamente o peixe e o marisco, pelas gentes calorosas e a sua música levada mundo fora pela inolvidável Cesária Évora.

E depois passeie: a pé, de jeep, a cavalo… Percorra a cidade de Santa Maria, visite as salinas Pedra Lume na cratera de um vulcão extinto, “flutue” nas lagoas com um teor de sal elevadíssimo; mergulhe na piscina natural da Buracona, um buraco na rocha que, ao refletir o sol na água do mar, se assemelha a um gigante olho azul, faça um passeio de barco, experimente kitesurf ou fazer mergulho nestas águas cristalinas…

O preço varia consoante as datas de partida:

2, 9 e 16 de Abril – 638€ por pessoa

8 de Abril (voo extra) - 888€ por pessoa

Inclui voo especial Azores Airlines Lisboa / Ilha do Sal / Lisboa em classe económica “S” com 1 bagagem de porão até 23kg, transferes aeroporto / hotel / aeroporto com assistência local, 7 noites de quarto duplo no Águahotels Sal Vila Verde 3* em regime só alojamento, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens Solférias Operador CC.

Não estão incluídas as despesas de reserva, passagens aéreas de/para Funchal, taxa turística (cerca de 2€ por pessoa/noite, paga localmente), extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

