Supremo Tribunal dos EUA suspende execução para avaliar pedidos realizados pelo condenado

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos suspendeu na quarta-feira a execução de um condenado à morte, John Henry Ramírez, para avaliar os pedidos que o preso fez sobre o momento do cumprimento da pena de morte.

O preso pediu para ser acompanhado pelo seu pastor durante a execução, pediu ainda que o religioso pudesse rezar e pousar as mãos sobre si no momento em que recebesse a injeção letal.

Em breve decisão publicada na mesma noite em que Ramírez seria executado no Texas, o mais alto tribunal do país concordou em estudar o caso do preso e ordenou uma audiência com argumentos orais sobre o assunto a ser marcada para outubro ou novembro deste ano.

Ramírez, condenado à morte pelo assassínio de Pablo Castro durante um assalto a uma loja 24 horas em 2004, havia apresentado um pedido de emergência ao Supremo Tribunal na terça-feira para que o reverendo Dana Moore pudesse orar e tocá-lo fisicamente durante a execução.

Antes do Supremo Tribunal decidir, o Estado do Texas e dois tribunais de primeira instância rejeitaram o pedido do homem de 37 anos, por considerá-lo contra os regulamentos.

O Texas havia pedido ao Supremo Tribunal que rejeitasse o pedido de Ramírez e o Departamento de Justiça Criminal do Estado negou que o pastor pudesse colocar as mãos sobre o prisioneiro e orar em voz alta durante a execução, considerando que isso poderia complicar o processo.

Em sua petição ao tribunal superior, Ramírez alegou que desde 2016 recebia conselho espiritual de Moore, pastor da Segunda Igreja Batista em Corpus Christi, cidade natal do assassino condenado.

O recurso apresentado pelo preso alegava que, se seu pedido não fosse atendido, Moore seria forçado a permanecer em um "pequeno canto" da sala, apesar do facto de a sua "declaração juramentada autenticada explicar que colocar as mãos sobre um corpo moribundo e vocalizar orações durante a transição da vida para a morte estão ligados aos serviços religiosos".

O preso acrescentou que a sua petição não pode vista como uma tentativa de atrasar a execução, visto que apresentou o pedido sobre o seu "conselheiro espiritual" em agosto de 2020, 13 meses antes da data de execução.

Na opinião de Ramírez, o indeferimento de seu pedido o levaria a ser executado sem o seu "conselheiro espiritual, o que é garantido pela Constituição".

Ramírez foi condenado por esfaquear Pablo Castro, um comerciante da cidade de Corpus Christi, num assalto no qual obteve apenas 1,25 dólares.

As suas duas cúmplices, Christina Chávez e Ángela Rodríguez, foram presas nas horas seguintes ao ataque, mas Ramírez conseguiu fugir, embora tenha sido finalmente preso em Brownsville, em fevereiro de 2008.

A execução de Ramírez já havia sido adiada em outras duas ocasiões, uma em 2017 e outra em setembro de 2020, devido à pandemia da covid-19.