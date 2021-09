As lacunas na legislação 'apanhadas' pelos jornais de hoje

Os principais jornais nacionais e as duas revistas semanais de maior expressão saem hoje às bancas e uma das questões que mais é notória são a aposta nas fragilidades da lei que pelo menos três revelam nas capas. Mas muitos outros temas estão nas primeiras páginas.

Na revista Sábado:

"Dina e Mena os dois amores de Otelo"; "'Só me mudo de vez daqui a dois anos. Vou alugar um quarto na Venteira', Suzana Garcia, a candidata que só conhecia a Benetton da Amadora"; "Terrorismo: Iraquianos souberam por um juiz que estavam a ser investigados pela PJ" e "Cancro: Falta de meios atrasa transplantes de medula".

Na revista Visão:

"Miguel Sousa Tavares 'Nunca mais faço uma entrevista'"; "Geração fluida A nova revolução sexual"; "11 de setembro 20 anos Opinião de Ana Gomes, Francisco Seixas da Costa, Raquel Vaz-Pinto e outros seis analistas" e "Dossier Verde Como os produtores do Douro combatem as alterações climáticas".

No Correio da Manhã:

"IRS baixa para 1,5 milhões de famílias: Rendimentos até 60 mil euros beneficiados"; "Clássico: Amorim: Lesões complicam estratégia do leão"; "Conceição: Dragão irritado com Fernando Santos"; "Jesus: Centrais andam em viagem"; "Textor e 'Rei dos Frangos' na compra das ações de Vieira"; "Operação: Benfica exige conhecer toda a informação. CM revela circuito do negócio"; "Caos na justiça: Apagão adia sessões de tribunal"; "Máscara recomendada nos recreios das escolas"; "Confissão em tribunal: 'Maldita hora deixei de saber o que fazia', mata ex-mulher a tiro"; "Segurança: Funcionária do SEF auxilia terrorista" e "Ordem aumenta exigência: Advogados vão ter de estudar mais".

No Público:

"Partidos já mudaram lei da eutanásia para contornar chumbo do TC"; "Alexandra Leitão 'Não admitimos tratamento diferenciado a alguém com ADSE'"; "Iraquiano suspeito de pertencer ao Daesh interpôs ações num tribunal europeu para não ser expulso do país"; "Zona Euro BCE começa a discutir redução das compras de dívida pública"; "PSD Protagonismo de Rangel causa incómodo na liderança de Rio"; "Caso BES Ricardo Salgado recusa ser 'Responsável Disto Tudo'"; "20 anos do 11 de Setembro Sobrinho Simões 'Senti um medo difuso, mas não pânico'" e "Simone Duarte 'Há um ressentimento gigantesco com os EUA'".

No Jornal de Notícias:

"Estado falha em toda a linha no controlo de incendiários"; "Vila do Conde é líder na conquista de habitantes"; "Algoritmo identifica risco e ajuda a evitar reprovação de alunos"; "Autárquicas Candidatos a Famalicão apostam em melhorar os transportes"; "A. Valdevez Rio Cabrão desesperou um mês à espera do carteiro"; "Municípios querem forçar EDP a liquidar taxa pela ocupação dos solos"; "Terrorismo Funcionária do SEF arguida por auxiliar iraquiano"; "Petrogal Despedimento coletivo avança no dia 15"; "Escola Filhos de famosos prontos para o regresso às aulas"; "Benfica Ações de Vieira podem ir parar às mãos de John Textor" e "Clássico Lei obriga adeptos do F.C. Porto a pagar mais por bilhetes".

No Inevitável:

"Debates no país das maravilhas"; "Afeganistão. Como escolher um em cinco mulheres?"; "Homossexualidade em cima da mesa Candidato do PS chama 'panasca' a concorrente do PSD"; "PSP apresenta queixa e responde a juiz negacionista"; "Autárquicas em Braga. PSD quer manter o grande saque de '2013'; "Parlamento. CDS propõe regressão nos impostos sobre combustíveis"; "ADSE ameaça denunciar convenções insuficientes com privados"; "Banca. UGT apela a apoio na luta contra os despedimentos" e "Francisco Guimarães. O mais jovem treinador de futebol português".

No Diário de Notícias:

"Lisboa Padrão dos Descobrimentos não é monumento nacional, nem sequer municipal"; "Afeganistão Mulheres sem direito a fazer desporto e comparadas a melões"; "Graça Freitas lança confusão na comunidade escolar com recomendação de máscara no recreio"; "Parlamento vai alargar licenças por luto parental"; "Passageiros no comboio e no metro mais que duplicam entre março e junho"; "Festas do Povo de Campo Maior candidatas a Património da UNESCO" e "Quem se pode estrear no clássico? Sarabia e Pepê querem ser heróis no Sporting-F.C. Porto".

No Negócios:

"O meu 11 de setembro 20 gestores contam onde estavam, o que faziam e as memórias desse dia"; "Portugal é o quarto pior na recuperação do PIB"; "Contabilista do GES quis compensação financeira para manter o silêncio"; "O que preocupa o setor automóvel? Quando é que chegam os 'chips'"; "Especialistas dizem que é inoportuno mexer nas leis do trabalho" e "Bolsa Greenvolt foi promovida e vai entrar no PSI-20 a 20 de setembro".

N'A Bola:

"No vermelho oito anos depois: Benfica volta a apresentar prejuízo após sete anos a dar lucro"; "John Textor demarca-se da venda de Vieira"; "Leões estão mais frescos para o clássico"; "Sporting: Sarabia direto à convocatória"; "FC Porto: 'Corona gosta de jogar com ou sem contrato', Brahimi espera vitória em Alvalade"; "Arbitragem: Juiz francês em Paços, Godinho em Bordéus"; "A Bola ao centro: Viagem à carreira de 'El Loco' Bielsa" e "Voleibol: Inédito: Portugal nos oitavos do Europeu".

No Record:

"Sporting: Pote dá tudo: Continua sem treinar, mas presença no clássico é provável"; "Conceição aposta no descanso"; "Benfica: Rei dos Frangos é o comprador de Vieira"; "Benfica: Prejuízo de 17,4 MEuro em 2020/21" e "Liga: Árbitro francês no P. Ferreira - SP Braga".

N'O Jogo:

"13 horas a voar até ao clássico: Uribe e Díaz partem de Barranquilla às 03h30 de amanhã, fazem escala em Paris e chegam a Lisboa a tempo do jantar"; "Arbitragem: Primeiro apito francês será no Paços-Braga"; "Sporting: Paulinho: O caça dragões...do Braga"; "Benfica: SAD apresenta prejuízo de 17,4 MEuro em 2020/21"; "Voleibol: Portugal estreia-se nos oitavos do Euro" e "Braga: Raul Silva teve um pé na Turquia".