Mudanças exigem que “nova geração de madeirenses seja altamente qualificada”

O presidente do Governo Regional salientou esta tarde, perante uma plateia de jovens, que a Região necessita estar “dotada de profissionais qualificados” em todos os sectores da nossa economia, para dar resposta à mudança acelerada no mundo.

Miguel Albuquerque sublinhou que a tecnologia está a mudar o mundo rapidamente, mas pode ser bom para a Madeira, para reduzir ou eliminar distâncias físicas deixando de estar na ultraperiferia, desde que tenha profissionais qualificados:

“Isto vai exigir que a nova geração de madeirenses seja altamente qualificada”.

Mas isto não significa que a qualificação tenha de vir apenas das universidades. “As pessoas têm de estar habilitadas, mas o que identifica a pessoa não é o canudo, mas sim a capacidade profissional. As pessoas têm de ser valorizadas não em função do percurso, mas sim do que elas valem realmente”.

Miguel Albuquerque esteve hoje no Centro de Formação Profissional da Madeira, para a cerimónia de entrega de 75 certificados e diplomas a jovens e adultos que concluíram o curso Técnico de Informação e Animação Turística, de Massagem de Estética e Bem-Estar e de Mecatrónica Automóvel e das ações de formação Canalizador, Soldador e Barbeiro.

Este centro, integrado no Instituto para a Qualificação, completará 42 anos de actividade em Outubro.

Tem uma taxa de sucesso dos cursos de 90%.

Apesar da maioria dos alunos ingressar logo no mercado de trabalho, 20% prosseguem estudos de nível superior.