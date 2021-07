Programa 'O Melhor de Mim' dinamizado com alunos da escola Gonçalves Zarco

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco em parceria com o Instituto de Segurança Social da Madeira, ICentro Comunitário de São Martinho dinamizam semanalmente, desde dia 4 de Junho, com Carolina Dionísio, psicóloga na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, e Lara Costa, assistente social no Centro Comunitário de São Martinho, o Projecto 'Go-Up' no âmbito do Programa 'O Melhor de Mim', iniciativa da Associação Operação Vida financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian através do seu programa 'Academias Gulbenkian do Conhecimento'.

Asc atividades decorrem nas instalações do Centro Comunitário de São Martinho, com seis jovens, entre os 13 e os 14 anos, que frequentam a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

O programa foi desenhado pelos psicólogos Carina Nunes e Luís Santos e parte da premissa de que 'A Busca da Felicidade/Bem-Estar' pode ser facilitada pelo treino competências socio-emocionais, morais e comportamentais que permitam investir na criação de crenças positivas no futuro e no reconhecimento de comportamentos positivos no presente, contribuindo para que os jovens se sintam mais felizes e satisfeitos com a sua vida e criem comunidades mais pacíficas, centradas no cuidado.