Parque Temático da Madeira recria tradição das tosquias

No próximo domingo, dia 18 de Julho, a Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira promove um evento dedicado à demonstração ao vivo das técnicas tradicionais do corte de lã às ovelhas, no Parque Temático da Madeira.

Esta iniciativa é desenvolvida em parceria com a Associação dos Terrenos das Serras da Freguesia da Ilha e da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural.

A representação etnográfica terá início às 15 horas, no espaço recentemente reconvertido na Quintinha do Parque Temático da Madeira, área em que os visitantes poderão demorar-se a alimentar as galinhas, a apreciar os coelhos, as ovelhas e os diversos animais domésticos que faziam parte do quotidiano madeirense.

O Parque Temático da Madeira está aberto de terça a domingo, no horário das 10 às 19 horas e com entrada gratuita a todos os visitantes para os espaços exteriores.