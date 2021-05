3,4 milhões para recuperar levadas afectadas pelas intempéries

A secretária regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, visita amanhã, dia 6 de Maio, juntamente com o presidente da ARM, os trabalhos de recuperação da Levada dos Cardais, em São Vicente. Trata-se de uma das 17 empreitadas levadas a cabo pelo Governo Regional para recuperação de cerca de 90 km de canais, afectados pelas intempéries de Dezembro e Janeiro.

"O 'período de giro' na Região tem início, habitualmente, no mês de Maio, pelo que se tornou necessário a realização de um conjunto de empreitadas urgentes para a desobstrução e a reconstrução de toda a rede de rega afetada, de modo a garantir o regadio das zonas abrangidas pelos canais, durante o período de Verão que se avizinha", explica a Secretaria em nota de imprensa.

Com efeito, na sequência do mau tempo que se verificou na Região, no dia 25 de Dezembro de 2020, com maior impacto na Costa Norte, as infra-estruturas do regadio público associadas às várias levadas localizadas nos concelhos de São Vicente, Santana, Machico, Funchal e Santa Cruz, foram fortemente afectadas, com destruição de troços de canal e de condutas essenciais para a garantia do regadio agrícola.

No caso particular do concelho de São Vicente, que foi um dos concelhos mais afectados, o investimento para recuperação da rede de rega nas três freguesias (São vicente, Ponta Delgada e Boaventura) rondará os 1,3 milhões de euros (com IVA), dos quais 160 mil se destinam à Levada dos Cardais.

Ao todo, as intervenções previstas nos deferentes concelhos representam um investimento 3,4 milhões de euros, revela a tutela.