‘The Pink Room’, entre hoje e sexta no Cowork Funchal

Entre hoje e a próxima sexta-feira poderá visitar uma instalação artística de Ami Garmon/squintproductions que estará patente no espaço Cowork Funchal, na Rua das Mercês, 41.

‘The Pink Room - Patience and Hunger’ é um trabalho performativo que resulta de uma residência artística no Cowork, em conjunto com a designer gráfica Rosa Franco Moniz. O resultado deste projecto compreende três elementos distintos, que se submetem à mesma temática: um álbum, um livro e a instalação performativa.

O álbum, a ser lançado em Junho pela Purblind Tapes, com direção de Lukatoyboy, será apresentado com uma performance da artista no Barreirinha Bar Café, no Funchal.

Quanto ao livro, criado em colaboração com Rosa Franco Moniz, Remo V. Lotano e Timon Mürer, a sua publicação está prevista para o mês de Julho.

Para já, nestes três dias, o público poderá apreciar a instalação montada no pátio do Cowork Funchal, ao mesmo tempo que assiste às performances ao vivo da artista, a partir 15 horas.

Ami Garmon é uma coreógrafa, performer e escritora americana, que tem vivido e trabalhado entre França e Alemanha, desde 1988, tendo-se mudando definitivamente para Berlim em 2003.

Os seus trabalhos são maioritariamente a solo, com vários desempenhos em teatros e museus, juntando várias artes performativas, com artistas visuais, músicos, entre outros.

A crítica não raras vezes descreve os seus trabalhos como sendo viscerais e poéticos, promovendo atmosferas imersivas através da sua escrita, voz e dança.

O seu interesse pela emoção e pela nostalgia tem norteado os espaços reais e projectados que cria.