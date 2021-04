PS-M congratula Grupo de Folclore MonteVerde pela certificação do 'Funchal Folk'

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a um voto de congratulação ao Grupo de Folclore MonteVerde, organizador do 'Funchal Folk – Arraial do Mundo', pela recente certificação deste evento pelo Conselho Internacional das Organizações de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais (CIOFF).

Com esta distinção atribuída, no passado dia 27 de Março, pela referida associação Internacional, o 'Funchal Folk – Arraial do Mundo' torna-se o 12.º Festival CIOFF a nível nacional e o primeiro a ter lugar na Ilha da Madeira.

Paulo Cafôfo, presidente do PS-Madeira, enaltece a importância deste evento que enriquece o panorama cultural na cidade do Funchal e, simultaneamente, contribui para levar o nome da capital e da Região Autónoma da Madeira além-fronteiras.

Além desta certificação, enaltece todo o trabalho que o Grupo MonteVerde tem vindo a desenvolver ao longo dos anos na preservação e divulgação das nossas raízes e da nossa identidade cultural, neste caso em particular o folclore.