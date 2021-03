O que vai oferecer ao melhor pai do mundo?

Porque o nosso pai é o melhor do mundo, merece por isso as melhores prendas, aquelas que levará na memória e no coração, de que falará nos jantares de família: … “lembram-se daquele Dia do Pai quando fomos todos de jipe por ali fora?”

Por isso mesmo sugerimos dois passeios em 4x4 feitos em privado:

Nascer do Sol com Piquenique

Um Dia do Pai diferente, uma aventura em família que começa antes do nascer do sol e termina com um pequeno-almoço delicioso em plena natureza, a fazer lembrar os tradicionais piqueniques de família guardados na nossa memória de infância.

Uma experiência para renovar energias e criar momentos especiais para registar e recordar mais tarde!

Preço por serviço, em privado:

2 Adultos e 1 criança - 195 Euros

2 Adultos e 2 crianças - 217 Euros

Crianças até 2 anos - Grátis

O programa inclui:

- Recolha e regresso a sua casa (área do Funchal) ou num ponto de encontro a combinar

- Passeio privado de cerca de 3 horas em jipe (máximo 4 pessoas)

- Cadeira, corta-vento e mantinha

- Cesta de piquenique para o pequeno-almoço equipada com copos, chávenas, pratos, talheres, toalha, guardanapos, saca-rolhas e saco para resíduos.

- Menu: pão artesanal, caracóis de chocolate e avelã, panquecas de mirtilos, cookies, omelete, fruta, manteiga, compota e mel, queijo e fiambre, sumo de laranja, espumante e café.

Preço não inclui:

Despesa de carácter particular ou outros serviços não mencionados.

Aventura de jipe com piquenique

Ofereça um dia diferente, com um passeio de jipe em privado pelos cantos e recantos da nossa ilha, incluindo um delicioso almoço em jeito de piquenique em plena natureza, a fazer lembrar os tradicionais piqueniques de família guardados na nossa memória de infância.

Uma experiência para renovar energias e criar momentos especiais para registar e recordar mais tarde!

Preços por serviço, em privado:

2 Adultos e 1 criança - 282.50 Euros

2 Adultos e 2 crianças - 310 Euros

Crianças até 2 anos - Grátis

O programa inclui:

- Recolha pelas 09h00 em sua casa e regresso pelas 17h00 (área do Funchal ou em ponto de encontro a combinar)

- Passeio em privado de cerca de 8 horas em jipe (máximo 4 pessoas) com passagem pela Ponta do Sol, Calheta, Jardim do Mar, Paul do Mar e Ponta do Pargo.

- Cesta de piquenique para o pequeno-almoço equipada com copos, chávenas, pratos, talheres, toalha, guardanapos, saca-rolhas e saco para resíduos, além das iguarias.

- Menu: pão artesanal, pão de frutos, manteiga, selecção de queijos e enchidos, galette de requeijão e tomate, salada de batata, salada de polvo, selecção de fruta, crumble de frutos vermelhos, cookie de chocolate, macarrons de fruta regional, vinho, água aromatizada e café.

Os preços apresentados não incluem despesas de carácter particular ou outros serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

