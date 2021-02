Especial São Valentim

Porque o Dia dos Namorados é já no próximo fim de semana, deixamos aqui pela última vez as nossas ofertas actualizadas para uma escapadinha muito especial a dois:

Galo Resort– 12/14 Fevereiro

Programa São Valentim I- 1 noite de estadia em quarto duplo com pequeno-almoço buffet, ambiente romântico e espumante e acesso livre: saunas panorâmicas, banho turco perfumado, piscina interior aquecida, hidromassagem em jacuzzi.

Hotel Galosol -1 Noite: 69.95€ | 2 Noites: 134.95€

Hotel Galomar -1 Noite: 89€ | 2 Noites: 174€

Programa São Valentim II- 1 noite de estadia em quarto duplo com pequeno-almoço buffet, ambiente romântico e espumante, jantar romântico no Restaurante Atlantis (bebidas incluídas) e animação. Acesso livre: saunas panorâmicas, banho turco perfumado, piscina interior aquecida, hidromassagem em jacuzzi.

Hotel Galosol -1 Noite: 123€

Hotel Galomar -1 Noite: 142€

Programa São Valentim III - 1 noite de estadia em quarto duplo com pequeno-almoço buffet, ambiente romântico e espumante, tratamento Spa para casal e prova de vinho no Capoeira Lounge. Acesso livre: saunas panorâmicas, banho turco perfumado, piscina interior aquecida, hidromassagem em jacuzzi.

Hotel Galosol -1 Noite: 126€

Hotel Galomar -1 Noite: 145€

Monte Mar Palace– 13/14 Fevereiro

1 Noite de estadia em quarto duplo vista mar com pequeno-almoço buffet, espumante, bombons e decoração romântica no quarto, à chegada e jantar temático de São Valentim (bebidas não incluídas)

1 Noite: 70€

Estalagem do Vale– 12 a 21 Fevereiro

1 Noite de estadia em quarto duplo com pequeno-almoço, espumante no quarto, à chegada e 1 sessão de sauna

Pacote I: 85€

2 Noites de estadia em quarto duplo com pequeno-almoço, espumante no quarto, à chegada, 1 Jantar especial de São Valentim (bebidas não incluídas) e 1 sessão de banho turco

Pacote II: 150€

1 Noite de estadia em quarto duplo com pequeno-almoço, espumante e petit-fours no quarto, à chegada, 1 Jantar especial de São Valentim (bebidas não incluídas), 1 sessão de banho turco e 1 sessão de sauna

Pacote III: 130€

Quinta da Saraiva– 13/15 Fevereiro

Estadia em quarto duplo Classic com pequeno-almoço, surpresa no quarto à chegada e jantar romântico (dia 13)

1 Noite: 130€ |2 Noites: 180€

1905 Zino’s Palace– 13/14 Fevereiro

Estadia de 1 noite em quarto duplo com pequeno-almoço, surpresa romântica e 1 jantar de São Valentim.

1 Noite: 160€

Savoy Palace– 10 a 16 Fevereiro

Pacote Especial: estadia de 1, 2 ou 3 noites em quarto duplo Avenue com pequeno-almoço buffet, cocktail de boas-vindas servido no bar, cortesia no quarto, à chegada e 1 jantar especial de São Valentim no Galáxia Skyfood.

1 Noite: 309€ |2 Noites: 444€ | 3 Noites: 578€

IMPORTANTE: os valores indicados são por casal.

Não estão incluídos extras de carácter pessoal, taxas turísticas e serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting- 291208920 ou [email protected]