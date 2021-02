Fátima Pinto e Telma Encarnação de volta à selecção

O regresso da avançada Jéssica Silva, recuperada de lesão, é a principal novidade nas escolhas do seleccionador Francisco Neto para os jogos com a Finlândia e a Escócia, da fase de apuramento para o Europeu feminino de futebol.

Na lista de 26 jogadoras, onde se destaca as madeirenses Fátima Pinto (Sporting) e Telma Encarnação (Marítimo) esta é dominada pelo Sporting, com 11 convocadas, figura também a avançada do Benfica Kika Nazareth, de 18 anos, que não foi chamada para a dupla jornada de apuramento disputada em Novembro de 2020.

Nos dois últimos jogos de apuramento, Portugal joga em Helsínquia, em 19 de fevereiro, às 16:15 (hora de Lisboa), e defronta a seleção escocesa quatro dias depois, em horário e local a divulgar, devido às restrições impostas na sequência da pandemia de covid-19.

As internacionais portuguesas concentram-se em 09 de fevereiro, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e partem nesse dia para o Algarve, onde irão treinar até 16 de fevereiro.

A seleção portuguesa ocupa a segunda posição no Grupo E, em igualdade pontual com a líder Finlândia, sua única concorrente na luta pela qualificação direta, após a eliminação da Escócia. A equipa que vencer no dia 19 isolar-se-á na liderança.

Apuram-se para a fase final, em Inglaterra, os vencedores de cada grupo, mais os três segundos classificados com melhores resultados face ao primeiro, terceiro, quarto e quinto no seu grupo. Os restantes segundos colocados vão disputar um 'play-off', em data a definir.

Lista de 26 convocadas:

- Guarda-redes: Rute Costa (Famalicão), Inês Pereira (Sporting) e Patrícia Morais (Sporting),

- Defesas: Diana Gomes (Sporting de Braga), Dolores Silva (Sporting de Braga), Sílvia Rebelo (Benfica), Carole Costa (Benfica), Ana Seiça (Benfica), Ana Borges (Sporting), Mónica Mendes (Sporting), Joana Marchão (Sporting) e Alicia Correia (Sporting)

- Médias: Vanessa Marques (Ferencvaros/Hun), Cláudia Neto (Fiorentina/Ita), Andreia Faria (Benfica), Tatiana Pinto (Sporting), Fátima Pinto (Sporting) e Andreia Jacinto (Sporting).

- Avançadas: Diana Silva (Aston Villa/Ing), Telma Encarnação (Marítimo), Andreia Norton (Sporting de Braga), Catarina Amado (Benfica), Carolina Mendes (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Jéssica Silva (Lyon/Fra) e Kika Nazareth (Benfica)