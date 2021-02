Emanuel reúne extraordinariamente com a Comissão Municipal de Protecção Civil

O presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz reúne esta tarde extraordinariamente com a Comissão Municipal de Protecção Civil. Em cima da mesa apenas um ponto único da ordem de trabalhos e visa estabelecer um balanço à situação sobre a propagação do SARS Coronavírus 2 (COVID-19) no concelho de Porto Moniz. A autarquia portomonizense tem reunido mensalmente esta comissão desde o início da pandemia de forma a coordenar acções entre a autarquia, juntas de freguesia, autoridades de saúde e as forças de segurança do concelho.

A exemplo do que tem acontecido nas anteriores reuniões subordinadas à mesma temática, além da participação da direcção da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz, são convidados a participar o director dos Centros de Saúde da Zona Oeste, a directora do Lar de Idosos do Porto Moniz e os párocos das Paróquias do município.

Emanuel Câmara refere ser importante coordenar esforços e fazer o balanço do mês transato com vista a "atender as necessidades específicas e que sejam sinalizadas outras situações que necessitem da acção da autarquia, e das autoridades de saúde ou segurança, com vista à prevenção e mitigação da propagação do vírus no concelho e na Região".

A reunião decorrerá pelas 15 horas no formato de videoconferência.