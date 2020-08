'Pepe' Lopez espera "uma vez na vida ganhar este rali"

O único piloto internacional presente nesta 61.ª edição do Rali Vinho Madeira garantiu, à organização, que tem como objectivo, pelo menos "uma vez na vida", vencer a prova rainha do automobilismo madeirense. 'Pepe' Lopez mostrou-se, ainda assim, feliz por ter alcançado um lugar no pódio.

Estamos muito agradecidos por ter estado aqui, tanto à organização, como à Sports & You, por virmos aqui correr. Estamos contentes com o pódio (...) Esperamos uma vez na vida ganhar este rali, mesmo com algumas complicações. Sabemos que estamos na luta pelos tempos de vitória. No primeiro dia sofremos muito e demorámos um pouco a entrar no ritmo. No final, acabámos em terceiro 'Pepe' Lopez, 3.º classificado