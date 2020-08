Resgatadas 33 pessoas que tentavam atravessar canal da Mancha

As autoridades francesas anunciaram terem resgatado hoje 33 migrantes que tentavam atravessar o canal da Mancha, entre França e Inglaterra, em embarcações improvisadas, contabilizando-se, pelo menos, 810 pessoas interceptadas naquelas águas desde Janeiro.

Pelas 06 horas locais (05 horas em Lisboa), um navio-patrulha socorreu 17 migrantes em duas embarcações a nordeste do porto de Calais, um ponto de passagem recorrente tendo em conta a sua proximidade com a costa britânica, indicaram, em comunicado, as autoridades.

Cerca de uma hora depois, outra embarcação foi resgatada em Sangatte, por uma lancha da brigada náutica.

Posteriormente, os 33 migrantes, cuja nacionalidade não foi revelada, foram recebidos no porto de Calais pela polícia.

Desde Janeiro, pelo menos, 810 migrantes foram interceptados pelas autoridades francesas após tentarem atravessar o canal da Mancha a nado ou com barcos improvisados, segundo um balanço da agência France-Presse.