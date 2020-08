10 desistências ao longo do dia, entre elas a de Pedro Paixão

Ao longo do dia de hoje, registaram-se 10 desistências no Rali Vinho Madeira, duas das quais 'reincidentes', visto que as duplas José Paula/Jorge Carvalho e Miguel Gouveia/Pedro Ascensão já tinham abandonado ontem a prova, regressando hoje em Rali 2. Entre os pilotos que se viram obrigados a abdicar da competição, destaque para Pedro Paixão, que seguia na 3.º posição à geral.

Estamos tristes, obviamente. Apesar de tudo, não foi na Encumeada que começou o problema. Começou na Ponta do Pargo, mas foi na Encumeada que realmente se agravou bastante. Estávamos a nos divertir, a ser competitivos e muito rápidos. Acho que não temos mais nada a provar a ninguém, portanto, estamos felizes com isso, mas em baixo pela desistência. [O problema mecânico] O problema já se estava a evidenciar. Nas curvas longas o carro - e eles são muitas - o carro já entrava em três cilindros de vez em quando. Ontem fizemos uma alteração ao carro que surtiu efeito e hoje estávamos bastante rápidos, a dar luta e a aproximar-nos da primeira posição à geral. O Miguel também esteve muito bem e conseguiu gerir o andamento para que não nos aproximássemos muito Pedro Paixão, piloto

Entretanto, também desistiram desta edição do Rali Vinho Madeira as seguintes duplas: Gil Freitas/Duarte Miranda (Avaria Mecânica); Paulo Nunes/João Nunes (Avaria Mecânica); Miguel Andrade/Bruno Gouveia (Avaria Mecânica); Roberto Martins/Marco Marote (Avaria Mecânica); Tiago Neves/Nélio Martins (Avaria Mecânica); Diogo Camacho/Sílvio Malho (Avaria Mecânica) e Filipe Silva/Guilherme Coelho (Despiste).

