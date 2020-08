Miguel Nunes está a 11,37 quilómetros da vitória

Resta percorrer a 16.ª e última Prova Especial de Classificação (PEC) para coroar Miguel Nunes como vencedor do Rali Vinho Madeira. O piloto que liderou a prova do início ao fim foi mais rápido do que Alexandre Camacho na segunda passagem pela Ponta do Pargo (PEC 15) e deixou o Citroën C3 R5 da Team Vespas a 17,2 segundos antes da descida pela Encumeada (Rosário 2), troço que tem uma extensão de 11 quilómetros e 370 metros. A fechar o pódio antes da derradeira classificativa figura o espanhol 'Pepe' Lopez, já a 28,9 segundos da liderança.