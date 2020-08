O Avião da TAP A 320 no qual embarcará o Presidente da República aterrou só à segunda na pista do aeroporto de Porto Santo.

Depois de tentar a primeira aproximação à pista, o piloto do aparelho abortou a aterragem e fez um compasso de espera no ar, optando depois pela rota do lado praia, ao invés do lado Norte.

Segundo apurou o DIÁRIO, tal aconteceu devido a má visibilidade, sobretudo na zona mais montanhosa da ilha, ou seja, na zona dos picos do Castelo e Facho.

À segunda, o aparelho realizou então uma aterragem tranquila, encontrando-se já estacionado na placa para que, dentro de momentos, levante voo com o Presidente da República assim como todos os outros passageiros com destino a Lisboa.