15,2 segundos separam Miguel Nunes e Alexandre Camacho

Alexandre Camacho está a recuperar da desvantagem que detém face ao líder do Rali Vinho Madeira e prova disso é que voltou a ser mais rápido do que Miguel Nunes na segunda passagem pela Ponta do Sol (PEC 14).

O piloto da Team Vespas ganhou um segundo àquele que lidera a prova desde o primeiro dia e está agora a 15,2 segundos do topo da classificação. Por seu turno, o espanhol 'Pepe' Lopez, que está a imprimir um ritmo muito forte, segue no terceiro posto, a 28,4 segundos. São estes os três nomes que completam o pódio, seguindo-se Bruno Magalhães (+34,3 segundos) e João Silva (+38,8 segundos) a fechar o 'top 5'.

Nota de destaque para o facto de João Silva, piloto madeirense, ter sido o mais rápido neste troço, tendo apresentado uma média de velocidade a rondar os 94,55km/h.

Muito público a assistir ao rali na Ponta do Sol, veja as imagens O distanciamento social e o uso obrigatório de máscara continua a ser cumprido por uns e ignorado por outros

Restam agora duas Provas Especiais de Classificação até final do Rali Vinho Madeira. As 'máquinas' vão agora seguir para a Ponta do Pargo (PEC 15 - 9,77km) e depois para o Rosário (PEC 16 - 11,37km), sendo que estão reservadas para este último troço todas as decisões da 61.ª edição da prova rainha do automobilismo madeirense.

Miguel Nunes, que segue na frente, poderá alcançar um feito inédito na sua carreira, visto que nunca conquistou o RVM.