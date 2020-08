Miguel Nunes recusa festejos antecipados

O actual líder do Rali Vinho Madeira, Miguel Nunes, recusa festejar vitória quando está a quatro classificativas de obter o inédito feito na sua carreira automobilística. Com uma vantagem de 19,7 segundos face a Alexandre Camacho, segundo classificado, o piloto de Santana disse à TSF-Madeira, no Parque de Assistências, que vai tentar manter o ritmo, mas que ainda "falta muito" rali pela frente. Apesar da boa posição "nada está garantido", vincou.

Faltam quatro classificativas e nós temos de cumpri-las. Vamos tentar manter o nosso ritmo sem correr riscos e tentar chegar ao final com uma vitória. [A máquina tem se portado bem?] Sim, a máquina tem se portado muito bem e a equipa está de parabéns, porque tem feito um trabalho magnífico. A The Racing Factory já nos habituou a isso desde o início da nossa relação e estamos muito satisfeitos com aquilo que tem sido feito. Miguel Nunes, em declarações à TSF-Madeira