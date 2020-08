Miguel Nunes 'responde' a Paixão e aumenta vantagem para 11,9 segundos

Fantástica resposta de Miguel Nunes a Pedro Paixão na primeira passagem pela Ponta do Pargo (PEC 12). Ao longo do troço, que compreende uma distância de 9,77 quilómetros, o líder da prova imprimiu um ritmo avassalador (média de 108km/h) até às Achadas da Cruz e acaba por deixar o 2.º classificado a 11,9 segundos da liderança.

Depois de conquistar as duas primeiras Provas Especiais de Classificação, em Câmara de Lobos e Ponta do Sol, Pedro Paixão foi 4,9 segundos mais lento que o seu mais directo adversário no Rali Vinho Madeira e pode ter hipotecado o feito inédito de vencer esta 61.ª edição do RVM. Já Alexandre Camacho voltou a ficar para trás, mas não consegue tirar melhor partido do seu Citroën C3 R5. O piloto da Team Vespas atrasou-se e está já a 18 segundos de Miguel Nunes.

Nota de destaque também, nesta passagem pela Ponta do Pargo, para uma troca de posições na classificação geral. Bruno Magalhães, que até então vinha a seguir no 4.º lugar, acabou por ser ultrapassado pelo espanhol 'Pepe' Lopez. Ambos estão separados por 1,1 segundos.

Entretanto, na Ponta do Pargo o público joga pelo seguro em termos de distanciamento. Há quem traga escadotes de casa e suba literalmente para o terraço de moradias, com ou sem sapatos, realça o repórter do DIÁRIO, Victor Hugo. De salientar ainda que no extremo Oeste da Madeira o nevoeiro já desapareceu - pelo menos no primeiro terço da prova.