Ambiente 'aquece' em Câmara de Lobos para a primeira passagem do dia

Muita gente voltou onde já foi feliz. É numa das curvas mais concorridas da 9.ª Prova Especial de Classificação (PEC), em Câmara de Lobos, que muita gente se reúne nesta manhã de sábado para ver a passagem das viaturas nos primeiros e últimos quilómetros da 61.ª edição do Rali Vinho Madeira.

A prova, que sai para a estrada às 10h41, contará com um participante muito especial: o presidente da autarquia de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, que participa neste rali com um Ford Escort MKII. Nota curiosa também para o 'tapete' novinho em folha que vai 'estrear' nesta PEC. Entretanto, pelas 9 horas de hoje, o IPMA apontava para uma temperatura a rondar os 20º C neste concelho.