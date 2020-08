Líder Miguel Nunes será o primeiro a sair para a estrada

Ontem foi Alexandre Camacho, porta número um, a sair em todas as Provas Especiais de Classificação (PEC) em primeiro lugar. Hoje, abre as hostilidades o actual líder do Rali Vinho Madeira, Miguel Nunes, seguido de Pedro Paixão e do piloto da Team Vespas, que procura nesta edição da prova o tão ambicionado 'tetra'.

Bruno Magalhães, 'Pepe' Lopez, João Silva, José Pedro Fontes, Armindo Araújo, Ricardo Teodósio e Pedro Meireles completam o 'top 10' das primeiras viaturas a passarem este sábado na estrada.