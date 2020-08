ATL e Campos de Férias da Região cumprem critérios de segurança

A Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE), soba tutela da Secretaria Regional de Economia, desenvolveu uma acção de fiscalização aos núcleos de actividades de tempos livres (ATL) e Campos de Férias, autorizados pela Direcção Regional da Juventude (DRJ) para o Verão de 2020, visando a protecção das crianças inscritas nestes espaços.

Nesta acção foram ainda observadas a “pente fino” as novas obrigações constantes da Resolução do Governo Regional da Madeira n.º 478/2020, de 20 de Junho, que veio estabelecer as medidas pró-pandemia necessárias para a reabertura destes espaços.

"Nas fiscalizações em causa, os inspetores da ARAE visitaram 10 estabelecimentos em toda a Região, não tendo sido detectadas infracções de natureza contraordenacional, nem incumprimentos graves das obrigações decorrentes da referida resolução", revela o organismo em nota de imprensa.

A ARAE garante ainda que "continuará a desenvolver esforços de fiscalização destes espaços durante este período de funcionamento".