Nacional garante João Vigário

João Vigário vai continuar no Nacional, depois de ter estado a defender este clube a título de empréstimo até à paragem do campeonato secundário do futebol português, tendo alinhado em quatro jogos e marcado dois golos. O clube madeirense chegou a entendimento com o jogador e assegura assim o lateral esquerdo de 24 anos para a próxima época.

De nacionalidade portuguesa, a nova aquisição dos alvinegros rescindiu o contrato que ainda o ligava ao Tondela para vestir a camisola do novo clube, que já defendeu na segunda metade da II Liga portuguesa, antes da subida de divisão do Nacional.

O jogador foi formado no Salgueiros e no Vitória de Guimarães. Deverá assinar com o novo clube em breve.