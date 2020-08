Paulo Neves diz que “regime simplificado do lay-off não devia ter sido alterado”

"É lamentável que o Governo da República tenha alterado uma Lei – neste caso o regime simplificado de lay-off – que estava a ter bons resultados e que estava a beneficiar quem trabalha no sector do turismo e aquilo que defendemos é que, na maior brevidade possível, esta decisão possa voltar atrás, porque dela também depende a recuperação do Turismo nacional e, naturalmente, do turismo da Madeira”. Foi desta forma que o deputado social-democrata Paulo Neves começou por abordar aquela que lhe parece uma decisão claramente prejudicial a este sector, sobretudo numa altura em que todos os apoios e todas as ajudas são necessárias para garantir a sua progressiva e desejada recuperação.

Segundo Paulo Neves, as alterações introduzidas pelo Governo da República ao regime simplificado de lay-off “não vão beneficiar quem trabalha no sector nem quem deseja investir”, algo que acaba por ser difícil de explicar aos empresários que, neste momento, estão apostados na recuperação dos seus negócios e na manutenção dos seus postos de trabalho.