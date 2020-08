SPA do VidaMar Resort Hotel Madeira reabre ao público

Já é possível desfrutar do Spa do VidaMar Resort Hotel Madeira. Este espaço de eleição reabriu ao público com uma campanha especial para os hóspedes de férias no resort, assim como para quem deseje desfrutar de verdadeiros momentos zen num SPA de qualidade superior.

“O completo menu conta com tratamentos e massagens faciais e de corpo – inteiro ou em zonas localizadas - bem como rituais que fazem desligar do mundo e apenas saborear a serenidade e aqueles momentos de prazer”, refere nota de imprensa do Hotel que destaca as hidratações, os tratamentos corporais com lama ou algas, as indispensáveis massagens com velas ou pedras quentes, as massagens holísticas de Ana-má ou Reiki.

A oferta é variada e pensada para satisfazer os diferentes gostos e necessidades. Durante este mês de Agosto estão em destaque, com preço especial, a massagem de relaxamento localizada, de 25 minutos, e a massagem de corpo inteiro com óleos quentes, com a duração de 50 minutos.

Aberto de quarta a domingo, entre as 10h e as 19 horas, o Thalasso Sea SPA do VidaMar Madeira reabre este verão com medidas excepcionais devido à pandemia, e com o selo de confiança Clean & Safe. De forma a zelar pela segurança e protecção de todos, funcionará apenas com marcações prévias, sendo obrigatório o uso de máscara, excepto no momento do tratamento/massagem, havendo a possibilidade de os tratamentos serem feitos num espaço do resort ao ar livre. Os gabinetes serão também devidamente higienizados após cada utilização, havendo um intervalo de tempo obrigatório entre cada marcação.

Para além das várias comodidades e dos convidativos espaços exteriores do resort, como as duas infinity pools sobre o mar com água salgada, os enormes jardins com plantas tropicais, ou os restaurantes com apetitosos pratos, é possível fazer uma pausa também no SPA Café, igualmente com vista mar.

A cidade do Funchal, onde fica situado o VidaMar Resort Hotel Madeira, continua a ser um destino seguro com nenhuma perda humana por Covid-19 até ao momento, e por isso o resort convida a desfrutar de umas férias inesquecíveis com tranquilidade nos seus espaços, interiores e exteriores, onde o cenário de fundo é inegavelmente idílico e a harmonia com a Natureza está garantida.