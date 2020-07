João Pedro Vieira reuniu com Conselho Municipal de Juventude

O vereador da Câmara Municipal do Funchal João Pedro Vieira, que tutela o pelouro da Juventude, reuniu hoje com o Conselho Municipal de Juventude, num encontro realizado na Sala da Assembleia Municipal e que serviu para debater a construção do Plano Municipal de Juventude (PMJ).

Esta sessão de trabalhos foi a primeira depois do início do processo de desconfinamento e juntou os representantes das diversas associações e organizações juvenis da cidade.

João Pedro Vieira destacou o facto de este ter sido “o Conselho Municipal com a maior participação de jovens desde que criámos este projecto em 2013", acrescentando que foi "uma sessão bastante dinâmica, onde os jovens conselheiros das diferentes associações juvenis da cidade, dos mais diversos âmbitos, desde associações de estudantes, participação política, social e cultural, juntaram-se com o objectivo de discutir e apresentarem ideias e soluções, em prol de uma cidade cada vez mais amiga dos jovens”.

O denominado 'FunJOVEM 20-30' - Plano Municipal de Juventude, é direccionado para jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 30 anos, que residem, estudam ou trabalham no Funchal, tendo por objectivo planear o desenvolvimento e implementação de politicas de juventude inovadoras, globais e transversais, melhorando as políticas municipais de juventude do Funchal, e indo, igualmente, ao encontro das necessidades identificadas pelos jovens funchalenses.

O vereador destacou, ainda, que “uma cidade não se pode construir sem a visão desta geração, sem a participação activa dos jovens e agentes de juventude, por isso é que este foi um plano desenhado e pensado especialmente para eles", sublinhando que os jovens "são o presente e o futuro, e não poderíamos estar mais satisfeitos com a entrega e dedicação ao longo destes meses de trabalho".

Ainda de acordo com João Pedro Vieira, "o Funchal conta com todos e estes jovens têm demonstrado com empenho e querer, a vontade de contribuir e participar activamente na vida da nossa cidade”.