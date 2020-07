NÓS, Cidadãos! pergunta a Albuquerque pelas prometidas obras na Escola da Levada

O NÓS, Cidadãos! questiona o presidente do Governo Regional sobre a promessa de obras na Escola da Levada, que foi feita por Miguel Albuquerque em algumas visitas efectuadas àquele estabelecimento de ensino.

"Será que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, precisa de ir uma terceira vez à Escola da Levada para anunciar o que já foi anunciado em 2018 e 2019? Diz o provérbio popular, “à terceira é de vez”! Afinal, quantas vezes será repetida a promessa de obras de remodelação na Escola da Levada?", pergunta através de um comunicado de imprensa.

"Para NÓS, Cidadãos! é preciso reforçar a despesa e investimento público para evitar uma situação idêntica à de 2008 – a própria Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde já o afirmou – e está mais do que na hora de iniciar aquilo já prometeu duas vezes, as obras Escola da Levada, e que bem precisa", sustenta o mesmo comunicado.