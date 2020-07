Organização independente dá 2.º lugar nos mais influentes a Sara Cerdas

A Vote Watch Europe considerou Sara Cerdas como a segunda deputada mais influente no Parlamento Europeu, em matéria de políticas de saúde, revelou o Gabinete da eurodeputada madeirense. Segundo este, a organização independente monitoriza a prestação dos deputados durante o seu mandato no Parlamento Europeu, tendo a médica, eleita pelo PS, se destacado ainda por ser a única no primeiro mandato a ser indicada. No primeiro dos mais influentes em matéria de saúde está Peter Liese, coordenador do grupo político EPP da Comissão de Saúde Pública, Segurança Alimentar e Ambiente (ENVI), que actualmente cumpre o sexto ano de mandato.

Em nota enviada à redacção, Sara Cerdas acredita que esta indicação se deveu a ter sido nomeada presidente Grupo de Trabalho em Saúde do Parlamento Europeu e ser relatora do Grupo Socialistas para o Programa de Saúde Europeu - EU4Health. A eurodeputada foi relatora da resolução sobre a transformação digital da saúde e dos cuidados no mercado único digital, bem como do relatório sobre a escassez de medicamentos nos Estados-Membros da EU. Tem ainda em termos de actividade, lugar em grupos de trabalho desta área, como nos de saúde mental e bem-estar, direito dos doentes, resistência aos anti-microbianos, alzheimer, saúde cardiovascular e outros.

A Vote Watch Europe, revela o documento, refere a pouca legislação da UE relacionada com a saúde, uma área que subiu no topo das prioridades da UE devido à covid-19. Consequentemente, diz, os eurodeputados que têm a formação certa ou estão bem posicionados estão a tornar-se cada vez mais influentes.

Para Cerdas, a nomeação é o reconhecimento do trabalho feito. “Estamos a conseguir colocar a saúde na agenda política europeia”, destacou no texto. “Sinto que ainda há muito por fazer, mas sinto-me honrada por este reconhecimento”, frisou.