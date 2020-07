Três séries Netflix indispensáveis neste Verão

Com a chegada do Verão e dos dias de maior calor, muitos optam por ficar em casa, enquanto assistem a uma série. Na nossa rubrica damos algumas sugestões de séries que pode acompanhar na plataforma de streaming Netflix.

As Telefonistas

Estreou no passado dia 3 de Julho a 6.ª e última temporada de 'As Telefonistas'. A série original espanhola tem como protagonistas, nesta útlima temporada, Lidia (Blanca Suárez), Marga (Nadia de Santiago), Carlota (Ana Fernández) e Óscar (Ana Polvorosa) que lutam para libertar as mulheres de um campa de reeducação, nos anos 20, em Madrid. São as histórias destas funcionárias da Companhia Telefónica Nacional que se cruzam e prendem o espectador.

Warrior Nun

É uma das novas séries da Netflix que já faz sucesso junto dos internautas. 'Warrior Nun' conta a história de uma rapariga que acorda numa morgue e percebe que tem super-poderes. A jovem actriz portuguesa Alba Baptista é a protagonista desta série norte-americana que tem 10 episódios e que conta com Joaquim de Almeida no elenco.

White Lines

É mais uma série que conta com um actor português no papel principal. 'White Lines' está na tabela das séries mais vistas em Portugal e conta com o actor Nuno Lopes. Os espectadores podem acompanhar a história de Zoe Walker, que viaja até Ibiza para investigar o desaparecimento do irmão e fica 'presa' num perigoso caminho.