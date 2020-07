Hoje é dia de 'Pensar o futuro' da política

É já hoje, a partir das 15 horas, que arranca a 6.ª conferência ‘Pensar o Futuro’. Uma iniciativa do DIÁRIO que junta, numa conversa informal sobre a política, José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Prada, secretário geral do Partido Social Democrata, Paulo Cafôfo, deputado do Partido Socialista e Filipe Sousa, presidente do Juntos Pelo Povo.

A conferência, que terá como moderador Leonel Freitas, pode ser acompanhada em directo através do www.dnoticias.pt e do canal 700 da NOS Madeira. Os oradores vão intervir a partir das suas casas ou locais de trabalho através da plataforma Zoom. O alinhamento prevê que cada convidado faça uma intervenção inicial durante 10 a 15 minutos, sendo que cada conferência durará cerca de duas horas.

O ciclo de conferências ‘Pensar o Futuro’ pretende definir estratégias globais e sectoriais para a Região que por agora sofre os impactos da pandemia, mas que, com a devida ponderação e reflexão, terá de preparar de forma sustentada o regresso à normalidade, mesmo que nova e diferente.

Depois das três primeiras conferências, que serviram para analisar a actualidade de forma genérica, têm sido feitas abordagens mais específicas, com passagens pela economia e turismo, a que seguirá o poder local, as empresas, a produção regional, a diáspora e as obras públicas.

Este ciclo composto por 12 conferências, que serão todas transmitidas na nossa plataforma digital, conta com os apoios da NOS Madeira, Socicorreia e Santander.