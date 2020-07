Corrida às reformas da função pública

Acelera corrida às reformas na Função Pública. A notícia está em destaque na edição impressa desta terça-feira. Em 2020 já houve 230 pedidos de aposentação, o maior registo dos últimos cinco anos. Pensão mais alta é 20 vezes superior à mais baixa.

Nota positiva ao exame de Português. Ontem, 1.151 alunos da Região realizaram primeiro exame acesso ao ensino superior, com máscaras e álcool gel. Fomos em reportagem testemunhar o optimismo no arranque do futuro académico dos nossos jovens.

Ainda na área da Educação, saiba que a alimentação e creches vão manter preços no próximo ano lectivo.

Na política, o destaque vai para a actividade parlamentar. Estatuto trava regresso da Assembleia em Setembro. Férias parlamentares deverão ser de dois meses, ao contrário do que pretendia José Manuel Rodrigues.

No topo da actualidade continua a covid-19 que ontem testou positivo dois novos casos na Madeira, subindo para 5 os casos activos. A Pandemia está a agravar situação dos cuidadores informais e volta a elevar os níveis de prevenção.