Quantidade vendida de cimento na Madeira decresceu 12%

No comparativo com "o mesmo trimestre do ano anterior (32,1 mil toneladas), observou-se igualmente um decréscimo de 15,1%", acrescenta. "O reduzido valor da comercialização registado no mês de Abril (o terceiro mais baixo desde Janeiro de 1982, ano de início da série mensal), influenciado pelas circunstâncias relacionadas com a pandemia do COVID-19, acabou por determinar as referidas variações. Os valores de Maio e Junho estão dentro da média dos últimos 3 anos", garante a DREM, também reflectindo a retoma das actividades.

"Por sua vez, o valor do cimento vendido na RAM no trimestre em referência ascendeu aos 3,0 milhões de euros, apresentando uma diminuição trimestral e homóloga de 12,5% e de 21,7%, respectivamente", conclui.