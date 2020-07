OMS pede comportamento responsável aos jovens

A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu hoje um comportamento responsável aos jovens, que podem estar na origem do aumento de novas infeções de covid-19 em vários países europeus.

"Um número cada vez maior de países está a ter surtos localizados e um aumento de casos. O que sabemos é que é uma consequência de uma alteração do comportamento humano", disse o diretor-regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, em declarações à rádio britânica BBC4.

Segundo Kluge, "informações de várias autoridades de saúde" dão conta de "uma alta proporção de novas infeções" entre os jovens. O responsável da OMS, e pai de duas raparigas, pediu, por isso, aos jovens para que ajam com responsabilidade.

"Têm uma responsabilidade para com eles, com os pais, os avós e, até, com as suas comunidades. Agora sabemos como adotar comportamentos saudáveis", afirmou.

Hans Kluge defendeu que as autoridades de saúde de cada país devem melhorar as estratégias de comunicação para que as mensagens sobre a pandemia da covid-19 tenham eficácia entre os jovens.