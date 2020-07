Encontrou vestígios de formiga branca na sua habitação?

As estruturas de madeira são frequentemente afetadas por alguns organismos vivos, com maior intensidade quando chegam as temperaturas mais elevadas, no caso específico da Região Autónoma da Madeira, poderemos encontrar insetos que originam danos elevados neste tipo de estrutura, seja no âmbito de madeiras estruturais ou ao nível de mobiliário.

No que se refere às térmitas de madeira seca ou formiga branca, que degradam as madeiras, podem apresentar-se essencialmente em duas formas consoante a altura do ano, geralmente entre os meses de Maio a Setembro, poderemos observar térmitas na sua fase alada (adulto com asas), pelo que no resto do ano, as térmitas permanecem no interior das madeiras e apresentam-se predominantemente na forma de segregadas, as quais degradam mais intensamente a celulose existente.

As condições preferenciais ao desenvolvimento da formiga branca (Cryptotermes brevis) e que potenciam uma eventual degradação, são essencialmente:

- a espécie de madeira;

- o teor em água da madeira;

- a temperatura;

- a humidade;

- presença de fungos.

É frequente confundir as térmitas da madeira seca (formiga branca) com outros insetos, como as formigas de asa, as traças, as larvas dos bichos da seda, entre outros. No entanto, ao compararmos a sua aparência, podemos constatar que não existem semelhanças tão evidentes como poderíamos supor à partida e profissionais devidamente habilitados deverão saber diferenciá-los no imediato. Um dos sinais mais evidentes da presença de térmitas numa edificação é o aparecimento de asas entre os meses de Maio a Setembro, logo, se encontrar asas na proximidade de janelas e portas, poderá ser indicativo que detém formiga branca na sua habitação há pelo menos 4 anos. Existem ainda outros sinais da presença de formiga branca, tal como, o aparecimento de uma espécie de granulado junto de rodapés e na parte inferior de móveis, sendo que esse granulado consiste em dejetos das térmitas, apresentando-se com diferentes tonalidades, esbranquiçadas, amareladas, avermelhadas ou pretas, consoante o tipo de madeira que a formiga branca ingerir.

É importante diferenciar os dejetos das térmitas (formiga branca) dos indícios do caruncho, mas mais uma vez, profissionais devidamente habilitados saberão realizar esta análise. Outra das formas de detetar a presença de formiga branca consiste em observar o tipo de orifícios que se encontram nas madeiras, salientando-se que as térmitas são oportunistas, aproveitando os buracos provocados pelo caruncho para se introduzirem nas madeiras. No entanto, enquanto que os orifícios provocados pelo caruncho se mantêm abertos, quando há formiga branca (térmitas) esses orifícios encontram-se cobertos por uma película protetora. Numa inspeção a uma superfície de uma trave ou viga em madeira, poderemos identificar vários tipos de galerias, mas no caso da formiga branca as galerias estão geometricamente desenhadas e geralmente com montículos de dejetos que caem facilmente.

A Extermínio – Higiene Controle, Lda., possui a experiência e a competência técnica para avaliar e implementar um programa de controlo de térmitas (formiga branca), através do seu serviço WOODFOREVER, tendo realizado durante os seus 30 anos de existência os programas de controlo de insetos que degradam as madeiras nos edifícios mais emblemáticos da Região Autónoma da Madeira, onde a preservação do património histórico é considerado essencial para as nossas raízes e para a manutenção da nossa cultura.

