Cruzeiros em 2021

A Royal Caribbean lançou uma promoção para cruzeiros no Mediterrâneo e no Alasca no Verão de 2021 a bordo de alguns dos melhores navios de cruzeiro do mundo… antecipe-se e disfrute dumas férias a preços muito especiais:

GRÉCIA E CROÁCIA – Rhapsody of the Seas

Com partida de Veneza no dia 10 de Julho, este cruzeiro de 6 noites passará por Split (Croácia), Atenas/Pireus, Katakolon (Grécia), terminando em Veneza.

As tarifas promocionais vão dos 694€ para cabine interior e 877€ para cabine exterior aos 1 306€ para cabine com varanda.

MEDITERRÂNEO OCIDENTAL – Harmony of the Seas

Com partida de Barcelona no dia 27 de Junho, este cruzeiro de 7 noites passará por Palma de Maiorca (Espanha), Provence/Marselha, (França), Florença/Pisa, Roma/Civitavecchia e Nápoles/Capri (Itália), antes de regressar a Barcelona.

As tarifas promocionais vão dos 815€ para cabine interior e 977€ para cabine exterior aos 1 153€ para cabine com varanda.

ALASCA – Ovation of the Seas

Com partida de Seattle no dia 21 de Agosto, este cruzeiro de 7 noites passará por Alasca Passagem Interior, Juneau, Skagway, Endicott Arm, Glaciar Dawes e Victoria na Columbia Britânica, antes de regressar a Seattle.

As tarifas promocionais vão dos 899€ para cabine interior e 1 147€ para cabine exterior aos 1 249€ para cabine com varanda.

Os preços indicados são por pessoa, em ocupação dupla nas categorias de camarote indicadas, em pensão completa e com taxas incluídas. Não estão incluídas as passagens aéreas, despesas de reserva, gratificações, excursões em terra, bebidas, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionado.

Os preços estão sujeitos à consulta de disponibilidade no momento da reserva.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]