Forte ondulação fecha temporariamente Poça do Gomes

A forte agitação marítima que está a fustigar parte da costa sul, e que já obrigou o hastear da bandeira vermelha na praia da Ponta do Sol, também fez com que encerrasse temporariamente o complexo balnear da Poça do Gomes. A Frente MarFunchal apela a todos os utentes para assegurarem os cuidados necessários no acesso ao mar.