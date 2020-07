Rúben Eiras homenageado pelo trabalho enquanto Director-Geral da Política do Mar

Rúben Eiras, que foi eleito deputado à Assembleia Legislativa da Madeira nas listas do PS, foi recentemente homenageado pelo embaixador da Noruega em Lisboa, Anders Erdal. A homenagem concretizou-se através de um jantar.

A razão da homenagem foi o contributo de Rúben Eiras, nas funções governamentais, para ‘o aprofundamento da cooperação empresarial, científica e tecnológica na área da economia azul entre Portugal e Noruega’.

No jantar estiveram presentes vários altos dirigentes da administração pública e empresariais.

Actualmente, Ruben Eiras exerce funções de Coordenador da Economia Azul do Fórum Oceano - Associação Empresarial da Economia do Mar, o cluster oficial do sector certificado pelo Governo português e pela União Europeia.

“É uma honra receber este reconhecimento por parte de um país estratégico e histórico nas relações marítimas com Portugal. As ZEE (Zonas Económicas Exclusivas) de Portugal e da Noruega representam 50% do Atlântico europeu. Há muito potencial por explorar e concretizar para os dois países prosperarem em conjunto na economia do mar sustentável”, disse Rúben Eiras, ao DIÁRIO, em reacção à homenagem de que foi alvo.