Miguel Albuquerque manifesta pesar pela morte de Gabriela Oliveira

O Governo Regional e o seu presidente, Miguel Albuquerque, manifestam o seu mais sentido e profundo pesar pelo falecimento, hoje, no Funchal, da directora e fundadora da Academia de Línguas da Madeira, professora Maria Gabriela Fernandes dos Santos Gomes Oliveira, aos aos 81 anos de idade.

O Executivo madeirense endereça, através de comunicado, os mais profundos pêsames à família enlutada, bem como à instituição Academia de Línguas, da qual a professora Gabriela Oliveira foi fundadora em 1977, tendo ainda sido directora deste estabelecimento de ensino privado ao longo de mais de 40 anos.

Segundo o executivo madeirense, a Academia de Línguas da Madeira "soube edificar uma história de sucesso desde a sua fundação, à qual sempre esteve ligada Gabriela Oliveira, que soube fomentar um espírito de equipa junto dos diversos colaboradores, entre professores e demais funcionários", refere a nota de imprensa, destacando o espírito de equipa que se estendeu aos milhares de alunos que, ao longo destes 43 anos, frequentaram a ALM, em busca da melhoria das suas competências linguísticas.

Um percurso de 43 anos que não foi isento de dificuldades e obstáculos, sempre ultrapassados pela força e espírito de equipa da “família ALM”, destaca a presidência do Governo Regional, salientando que a ALM ocupa hoje um "merecido lugar de destaque" como a mais antiga e prestigiada escola de línguas da RAM. E para isso muito contribuiu a capacidade, a diligência, a competência e a dedicação da professora Gabriela Oliveira.

Todos os alunos que por ali passaram são unânimes em sublinhar a forma positiva como aquela instituição os ajudou a ganhar valorização de competências, mas também a forma como a ALM marcou as suas vidas, sobretudo ao nível de valores e princípios, contribuindo, em muito para a sua formação social e humana.

A professora Gabriela Oliveira foi ainda uma proeminente empreendedora e inovadora na forma de gestão e do ensino na ALM, avançando, pioneiramente, com plataformas digitais que proporcionaram aos seus alunos um complemento às aulas presenciais.

Recentemente, na linha do dinamismo que sempre deu mostras, Gabriela Oliveira avançou com cursos online para residentes no Porto Santo.

"É esta ilustre Madeirense que o Governo Regional e o seu Presidente pretendem homenagear, também na hora da sua morte, sublinhando a sua gratidão para com os relevantes serviços prestados em nome da nossa Região, da Cultura Madeirense e da Autonomia", adianta ainda a nota da presidência.