Momentos em Família na Quinta da Saraiva

A Quinta da Saraiva é um espaço encantador localizado em Câmara de Lobos, ou, como eles gostam de dizer, é um espaço de família e para famílias...

Por isso mesmo criaram o programa "Juntos na Quinta", apresentado em exclusivo com a Intertours, e que procura proporcionar às famílias a partilha de momentos únicos de convívio através de actividades que as colocarão em contacto com a natureza e com tradições que remontam aos nossos avós.

Tudo isto enquanto aproveitam todo o prazer e o conforto de uma excelente estadia com um serviço personalizado, familiar e de atenção aos mais pequenos detalhes.

Programa em Família “Juntos na Quinta”

13 a 15 Novembro

13 de Novembro

Check in (a partir das 14h00). Ceia e convívio familiar

14 de Novembro

Após o pequeno-almoço, actividades na Quinta: as famílias são convidadas a ajudar a equipa da quinta a alimentar os animais, tratar da horta, colher frutos, entre outras tarefas.

Após almoço ligeiro, workshop pais e filhos: seguindo a tradição de Natal as famílias participarão na produção de broas para o Natal. Jantar à mesa em família, seguido de sessão de contos com a contadora de histórias Sofia

Maul e degustação da doçaria produzida durante a tarde com chá, chocolate quente e vinho Madeira.

15 de Novembro

Após o pequeno-almoço, caminhada até à Vila de Câmara de Lobos através da vereda. Passeio de comboio à vila com subida até ao hotel seguido de lanche (sandes, pastelaria e frutas diversas). Late check-out até às 16h00.

De notar que o uso de telemóvel é proibido durante as actividades e que estas são sempre facultativas.

Os preços em pacote são para a estadia de para 2 adultos e 1 criança (até 12 anos), com as seguintes opções:

14 a 15 de Novembro – 1 noite: 200€

13 a 15 de Novembro – 2 noites: 250€

Estes valores incluem a estadia com pequeno-almoço, actividades conforme o programa acima, refeições (bebidas não incluídas) e passeios.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]

Para ficar a conhecer estas e mais sugestões, subscreva a nossa newsletter aqui:

https://www.intertours.com.pt/newsletter/