Cruzeiro no Mediterrâneo em 2021

Em Julho de 2021 propomos um cruzeiro de 7 noites pelo Mediterrâneo a bordo do MS Rotterdam incluindo voo Lisboa/Trieste-Roma/Lisboa e uma noite de estadia em Trieste.

Com partida prevista no dia 31 de Julho de Trieste, na Itália, passará depois por Dubrovnik, na Croácia, Kotor no Montenegro, Kerkira na Grécia, Taormina na Sicília e Nápoles antes de regressar a Civitavecchia/Roma.

O preço por pessoa será desde 2 330€ e inclui passagem aérea Lisboa/Trieste-Roma/Lisboa em classe económica na companhia Alitalia com direito a 1 bagagem de porão de 23Kg, transferes aeroporto/cais de embarque/aeroporto, 1 noite de estadia em Trieste em hotel de 4*, regime só alojamento, cruzeiro de 7 noites em camarote duplo interior Categoria N em pensão completa (bebidas não incluídas), taxas portuárias (261€, sujeitas a alteração), taxas de aeroporto, segurança e combustível (99€, sujeitas a alteração) e Seguro Multiviagens.

As reservas feitas até 8 de Dezembro usufruem da campanha “Save now, cruise later” que inclui oferta de pacote de bebidas, pacote restaurantes de especialidades e gratificações.

Não está incluído no preço a passagem aérea Funchal/Lisboa/Funchal, despesas de reserva, gratificações, bebidas, excursões, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

