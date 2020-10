México regista 378 mortos e 4.580 casos nas últimas 24 horas

O México registou na quarta-feira mais 378 mortos e 4.580 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, disseram as autoridades de saúde do país.

De acordo com o Ministério da Saúde mexicano, o país contou 82.726 óbitos e 799.188 casos de covid-19 desde o início da pandemia.

Os contágios acumulados aumentaram 0,57% e as mortes 0,46% em relação ao balanço apresentado no dia anterior pelas autoridades mexicanas.

O diretor de Epidemiologia mexicano, José Luís Alomía, disse já terem sido testadas, até agora, 2.037.413 pessoas, dos quais cerca de 39% tiveram um resultado positivo.

Desde o início da pandemia que 560.895 pessoas recuperaram da doença, ou cerca de 70% dos doentes, indicou.

A covid-19 é a quarta causa de morte no México, atrás apenas de doenças cardíacas, diabetes e tumores malignos, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Geografia.

O México é o quarto país do mundo em número de mortes por covid-19, atrás dos Estados Unidos, do Brasil e da Índia, e é o sétimo em número de casos.