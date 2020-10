EGF lança maior campanha ambiental de sempre em Portugal

As concessionárias EGF, grupo líder no tratamento e valorização de resíduos em Portugal, lançaram, esta quarta-feira, dia 7 de Outubro, a maior campanha de sensibilização ambiental alguma vez desenvolvida em Portugal com fundos europeus.

Com um investimento de mais de um milhão de euros, o movimento 'O Futuro do Planeta não é Reciclável', apela à prevenção, reutilização e reciclagem de resíduos urbanos.

O filme publicitário conta com a realização de Rúben Alves, autor do aclamado filme 'A Gaiola Dourada'.

O spot mostra o que acontece aos resíduos depois de separados nos ecopontos e dá rosto e voz aos milhares de trabalhadores deste sector de actividade.

A actriz Ana Varela, o humorista, António Raminhos, o cantor Toy e o artista urbano Xico Gaivota vão também ajudar a dar voz a este movimento, através de várias acções nas redes sociais e na criação de uma instalação para celebrar o movimento.

Serão também promovidos eventos e participações regionais, bem como ações de educação ambiental no terreno, como o Programa Ecovalor e o Recycle Bingo.

A campanha publicitária multimeios, cuja criatividade esteve a cargo da Tux & Gill, vai estar presente em vários suportes nacionais e regionais - imprensa, rádio, outdoors e televisão -, destacando-se as acções integradas nos programas The Voice Portugal, Big Brother e Manhãs da Rádio Comercial.

A campanha teve ainda cuidados especiais de inclusão e diversidade, entre os quais, a legendagem dos filmes, a implementação das regras na ordenação dos contentores (azul, verde e amarelo) para invisuais e a criação de uma tatuagem com aplicação dos símbolos ColorADD.

O objectivo desta campanha é levar o cidadão à acção e a fazer parte de um movimento colectivo, através da adopção de comportamentos ambientais adequados na sua gestão diária.

“Esta é uma campanha muito importante para o grupo EGF. Contámos com o envolvimento de todas as concessionárias, colaboradores e parceiros, para criarmos, em conjunto, um movimento ambiental coletivo que vai fazer a diferença”, sublinhou Emídio Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração da EGF.

A campanha integra a candidatura Comunicação Ambiental Estratégica, apresentada pelas concessionárias EGF e aprovada pelo POSEUR para o período 2016-2020 com um cofinanciamento de 85%. Para a sua concretização foi realizado um concurso público com publicidade internacional, tendo sido concretizada a adjudicação pelo valor de 1.061.732 euros.

A apresentação da campanha foi feita hoje de manhã, no teatro Thalia, em Lisboa, numa cerimónia pública que contou com a participação da Secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa.