Saiba o que é hoje notícia

O parlamento estreia hoje o novo modelo de debates com o Governo aprovado por PS e PSD, em que os partidos questionarão o primeiro-ministro durante cerca de três horas sobre política geral.

O novo modelo prevê que o debate com o Governo se desenvolva em dois formatos alternados: num mês será com o primeiro-ministro sobre política geral, no seguinte sobre política setorial com o ministro da pasta, podendo o chefe do Governo estar ou não presente.

O debate sobre política geral tem uma duração total de 178 minutos (cerca de o dobro dos anteriores debates quinzenais), desenvolve-se em duas rondas e não prevê uma intervenção inicial de António Costa, arrancando sempre com perguntas dos partidos.

Na primeira ronda, as perguntas serão feitas por ordem decrescente de representatividade entre os partidos não representados no Governo, começando pelo PSD até aos deputados únicos do Chega e da Iniciativa Liberal, e a última bancada a questionar António Costa será a do PS, que sustenta o executivo.

Na segunda ronda, repetem-se os tempos de intervenção de cada partido (cada ronda tem 89 minutos previstos), variando apenas a ordem de intervenção: a primeira pergunta irá alternando entre os vários partidos, por ordem decrescente de representatividade.

Neste primeiro debate do novo modelo, caberá ao PSD abrir a segunda ronda, de acordo com a grelha publicada no "site" do parlamento.

O fim dos debates quinzenais mereceu a oposição dos restantes partidos e deputados únicos e teve também contestação nas bancadas do PS - votaram contra 28 deputados e cinco abstiveram-se, numa matéria sem disciplina de voto para os socialistas - e do PSD, em que, mesmo com a imposição de disciplina de voto por parte da direção, sete deputados votaram contra.

Hoje, também é notícia:

Cultura

Duas curtas-metragens portuguesas, de Luís Costa e Clara Jost, foram selecionadas para a competição oficial do Festival de Cinema Novo de Montreal, que começa hoje.

O festival cumpre a 49.ª edição até 18 de outubro com exibição em sala e prosseguirá até ao final do mês, com sessões 'online'.

Na competição internacional estará o filme "O nosso reino", segunda curta-metragem de Luís Costa, inspirada no romance homónimo de Valter Hugo Mãe.

Em Montreal, na competição de primeiras obras estará "Meine Liebe", documentário experimental da realizadora Clara Jost, sobre o ciclo de vida de um pequeno tomateiro.

A 55.ª edição da ModaLisboa, a primeira sem estação associada, arranca 'online' e prossegue na quinta-feira no Parque Eduardo VII, com uma assistência reduzida e forte presença digital.

Através de uma aplicação para telemóveis e tablets, de uma aplicação TV para clientes da Meo e de um 'microsite', será possível acompanhar o dia-a-dia.

As apresentações das coleções, que vão acontecer ao ar livre, nos jardins à volta do Pavilhão Carlos Lopes, começam na quinta-feira. Ao todo, haverá 24 apresentações de 33 designers de moda, como Buzina, Carlos Gil, Duarte, Gonçalo Peixoto, Hibu, João Magalhães, Kolovrat, Nuno Gama, Ricardo Andrez e Valentim Quaresma. A assistência será reduzida em 80%, para cerca de 200.

A 55.ª edição da ModaLisboa decorre até domingo.

Desporto

A seleção portuguesa de futebol recebe a congénere espanhola, no que será o 40.º confronto entre as duas equipas, um duelo que dura há quase 100 anos, embora o particular no Estádio José Alvalade, em Lisboa, deva ter algumas ausências.

As duas equipas encontram-se quando estão numa altura crucial da fase de grupos da Liga das Nações e, por isso, tanto Fernando Santos como Luís Enrique deverão poupar alguns jogadores, já que têm dois jogos importantes para essa competição neste início de outubro.

Do lado de Portugal, figuras como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pepe poderão ser poupadas, embora o central do FC Porto, caso seja utilizado, possa tornar-se, aos 37 anos, o defesa mais internacional de sempre da seleção, com 111 jogos, ultrapassando o registo de Fernando Couto.

Por seu lado, o guarda-redes Rui Silva, o defesa Rúben Semedo e o avançado Daniel Podence podem alcançar a sua primeira internacionalização, assim como o lateral-esquerdo Nuno Sequeira, chamado para colmatar a ausência de Mário Rui, impossibilitado de viajar devido a restrições com a pandemia da covid-19 em Itália, e o central Domingos Duarte, que rendeu José Fonte, infetado com o novo coronavírus.

Este encontro vai também vai servir de teste fora do relvado, depois de ter sido autorizada a ocupação de 5% da lotação do estádio com público, em plena pandemia da covid-19.

Internacional

O atual vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e a candidata democrata ao cargo, Kamala Harris, vão encontrar-se à noite em Salt Lake City, Utah, madrugada de quinta-feira em Lisboa, para o único debate vice-presidencial das eleições de 03 de novembro.

A noite será moderada pela chefe da delegação do jornal USA Today em Washington, D.C., Susan Page, e vai decorrer na Universidade do Utah.

A pandemia é um dos temas mais influentes na campanha e Mike Pence deverá ser chamado a responder pela sua prestação como líder da equipa que esteve a liderar o combate ao novo coronavírus a partir de março.

A subsequente recessão económica e as alterações que a administração está a tentar fazer no Affordable Care Act (conhecido como Obamacare) deverão ser abordadas nesta discussão, assim como as tensões raciais e protestos em várias cidades.

Não se espera que a discussão entre os dois candidatos resvale para a agressividade que foi registada no confronto entre Donald Trump e Joe Biden, a 29 de setembro, mas este debate é considerado um dos mais importantes de sempre ao nível de vice-presidentes.

País

As Áreas Metropolitanas do Porto e de Lisboa reúnem-se para debater o tema "Reflexões e contributos das duas áreas metropolitanas para o plano de recuperação económico e social de Portugal 2020-2030".

O esboço do Plano de Recuperação e Resiliência prevê um investimento de 12,9 mil milhões de euros em resiliência e transição climática e digital, sendo a maior fatia, 3.200 milhões de euros, destinada à saúde e habitação.

O Governo dividiu este plano em três grandes áreas: resiliência, transição climática e transição digital.

O tribunal de Aveiro inicia o julgamento do sucateiro Manuel Godinho, principal arguido no processo Face Oculta, num novo processo de fraude fiscal, que terá lesado o Estado em cerca de 330 mil euros.

Além de Manuel Godinho, vão estar sentados no banco dos réus mais três pessoas, designadamente o seu filho, João Godinho, dois administradores de empresas do grupo empresarial do sucateiro e uma sociedade.

Segundo o despacho de pronuncia, consultado pela Lusa, o esquema passava pela emissão de faturas de duas empresas do grupo empresarial "Godinho" a outras tantas empresas do mesmo grupo que não correspondiam a qualquer transação comercial, para obter vantagens fiscais indevidas em sede de IVA e IRC, anulando ou reduzindo o valor do imposto a entregar ao Estado.

Em causa estão diversas faturas falsas relativas ao transporte de areias e de sucatas e à compra de duas máquinas.

Sociedade

A Polícia de Segurança Pública (PSP) organiza uma conferência 'online' sobre pandemia e segurança interna, com participação de representantes da Direção-Geral da Saúde, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Guarda Nacional Republicana, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

A PSP pretende refletir sobre o impacto da pandemia na sociedade e, em concreto, em termos da segurança e ordem públicas, na proteção civil e na segurança sanitária, bem como no trabalho quotidiano das forças e serviços de segurança e de proteção e socorro.

Estes organismos vão partilhar experiências e estratégias para a mitigação da pandemia.