Incêndio de grandes proporções destrói hospital em Angola

Um incêndio de grandes proporções que deflagrou na noite de segunda-feira destruiu parte significativa do hospital geral da província do Cunene, tendo pelo menos uma pessoa morrido na sequência do desastre, noticiou a televisão pública angolana TPA.

O fogo na principal unidade sanitária desta província do sul, localizada na capital, Ondjiva, começou por volta das 21:40 e só foi dado como extinto pelas 02:00, deixando totalmente queimadas áreas vitais do hospital, nomeadamente o bloco operatório, a área de cirurgia e alas de internamento.

Os pacientes foram retirados e transferidos para unidades hospitalares à volta de Ondjiva.

Segundo o chefe de informação e análise dos serviços de proteção e bombeiros do Cunene, Valter Nandi, uma das pessoas que estava internada morreu quando foi transportada para outro hospital, admitindo que a inalação de fumo possa ter contribuído para o desfecho mortal.

Os serviços hospitalares estão a tentar localizar um bebé recém-nascido, que se encontrava numa incubadora e é dado como desaparecido, indicou a mesma fonte.

Estão ainda por apurar as causas do incêndio, que provocou avultados danos materiais, ainda por determinar.