Polícia detém angolano com 77 pedras de rubis

Um cidadão angolano foi detido, na província do Cunene, com 77 pedras de rubi, quando tentava atravessar a fronteira entre Angola e Namíbia, anunciou hoje a polícia local.

Segundo o porta-voz do Comando Provincial da Polícia Nacional no Cunene, intendente Nicolau Tuvecalela, citado pela agência noticiosa angolana, Angop, o homem, de 34 anos, foi detido quando tentava atravessar a fronteira no marco 19, nas imediações de Santa-Clara.

A origem das pedras coloridas, uma variedade vermelha do mineral coríndon, não foi avançada, tendo a apreensão ocorrido quando o homem estava a ser alvo de uma revista.

Nicolau Tuvecalela indicou que a ação da polícia, na última semana, resultou igualmente na detenção, na mesma zona fronteiriça, de três cidadãos angolanos que tentaram entrar na Namíbia com quatro dentes de marfim para fins comerciais.

No mesmo período, a polícia travou a tentativa de entrada e saída do país de 177 cidadãos nacionais e estrangeiros.