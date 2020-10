Saiba o que é notícia hoje

A vacina da gripe passa hoje a estar disponível para mais grupos populacionais com o início da segunda fase da campanha, que estende a vacinação a pessoas com 65 ou mais anos e pessoas com doenças crónicas.

A campanha de vacinação do Serviço Nacional de Saúde arrancou em 28 de setembro, com uma primeira fase que incluiu apenas as faixas da população consideradas prioritárias, como residentes em lares de idosos, grávidas e profissionais de saúde e do setor social que prestam cuidados.

Na segunda fase, que se inicia hoje, também na madeira a vacina passa a ser também administrada a outros grupos de risco: pessoas com 65 ou mais anos e pessoas com doenças crónicas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai vacinar-se contra a gripe sazonal, acompanhado da ministra da Saíde, Marta Temido, em Lisboa.

Também o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, vai assinalar o início da campanha de vacinação, nma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Lisboa, em articulação com o Ministério da Saúde e a Santa Casa da Misericórdia.

O dispositivo de vacinação, que inicia a sua presença no terreno depois de já ter vacinado os utentes dos lares e centros de dia existentes em Lisboa, pretende acelerar a campanha de vacinação e evitar ajuntamentos nos centros de saúde.

Estão montados postos de atendimento em todas as freguesias de Lisboa.

Habitualmente, a campanha de vacinação começa apenas em 15 de outubro, mas este ano arrancou mais cedo devido à pandemia de covid-19.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

As candidaturas para o fundo coletivo solidário de apoio aos profissionais da cultura, anunciado em abril pela cooperativa GDA e que tem uma dotação de 1,35 milhões de euros, abrem hoje.

A GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas tinha anunciado em abril a criação de um fundo de solidariedade, juntamente com a Audiogest (Entidade de Gestão de Direitos dos Produtores Fonográficos em Portugal), para apoiar os profissionais da cultura, artistas e técnicos, que ficaram sem trabalho por causa da covid-19.

Em junho era anunciado que o fundo contava já com 1,35 milhões de euros de dotação, mais dois parceiros e que seria gerido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML).

A linha de apoio 1 é destinada a artistas, intérpretes ou executantes que ficaram desempregados no início da pandemia e que desempenharam em 2019 atividades profissionais relacionadas com a produção de espetáculos ou outras atividades conexas na área da música, dança, teatro, cinema ou audiovisual, se não tiverem direito a Fundo de Desemprego.

À linha de apoio 1 podem também candidatar-se empresários em nome individual sem trabalhadores a cargo. Os profissionais que pertençam a este grupo, cuja idade seja igual ou superior a 60 anos, completada ao longo de 2020, poderão candidatar-se à linha de apoio 4. As linhas de apoio 2 e 3 destinam-se a empresas e empresários em nome individual com trabalhadores a cargo, que atuem em produção e edição cinematográfica, audiovisual e na área da música.

Uma exposição permanente dedicada ao Cânone da Literatura Portuguesa, com textos e imagens de autores de relevo da história da literatura portuguesa, abre hoje ao público no Museu da Fundação Cupertino Miranda, em Vila Nova de Famalicão.

Este espaço expositivo dedicado à literatura portuguesa -- "Torre Literária" - estende-se por quatro andares e 14 salas e percorre uma linha temporal que começa no presente (século XX) e se estende para o passado (até ao século XIII).

A escolha dos curadores e editores - António M. Feijó, João R. Figueiredo e Miguel Tamen -- centra-se nos autores cuja pertença ao cânone da literatura portuguesa é, do seu ponto de vista, indiscutível e inclui Fernando Pessoa e Luís de Camões, os únicos autores com direito a dois textos cada um (no livro) e aqueles que abrem e fecham a obra.

O título da exposição, "Louvor e simplificação da literatura portuguesa", é decalcado de um poema de Mário Cesariny (outro dos autores contemplados na lista dos que formam o cânone), no qual o poeta surrealista estabelece uma relação intertextual com alguns poemas de Álvaro de Campos (um dos heterónimos mais conhecidos de Fernando Pessoa).

DESPORTO

O Boavista recebe o Vitória de Guimarães, que estreia o treinador João Henriques, o substituto de Tiago Mendes, no encontro que encerra a quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio do Bessa, no Porto.

A formação 'axadrezada' soma apenas dois pontos, mercê de dois empates e uma derrota, um pesado 0-5 na receção ao vizinho FC Porto, enquanto os minhotos contam quatro, tendo começado com uma derrota, prosseguido com um empate e vencido o último jogo.

Em caso de triunfo, o Vitória junta-se ao lote de segundos classificados, com sete pontos, registo de FC Porto, Sporting (menos um jogo disputado) e Santa Clara.

Por seu lado, o Boavista procura sair dos lugares que não garantem a salvação e saltar para junto dos sétimos, com cinco pontos, para o lado de Gil Vicente (menos um jogo), Nacional, Moreirense, Belenenses SAD e Famalicão.

A ronda ficou marcada pelo triunfo do Benfica em Vila do Conde, por 3-0, que manteve os 'encarnados' 100 por cento vitoriosos, com 12 pontos, mais cinco do que os mais diretos perseguidores, com a ajuda do 2-2 no clássico de sábado entre Sporting e FC Porto.

ECONOMIA

O prazo para as candidaturas ao recrutamento para a constituição de uma reserva de 1.000 técnicos superiores para a Administração Pública termina hoje, depois já terem sido selecionados 800 numa fase anterior.

Segundo o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública (MMEAP), o procedimento lançado em 28 de setembro, para selecionar 200 técnicos superiores, "irá incidir nas áreas económico-financeira e estatística, nas quais foram selecionados menos candidatos para a reserva, bem como na área jurídica na qual foram identificadas necessidades adicionais".

"Todos os cidadãos que cumpram os requisitos poderão candidatar-se. Além disso, os candidatos que se apresentaram ao procedimento antecedente nas áreas agora abertas (económico-financeira, estatística e jurídica) que tenham sido admitidos às provas de conhecimentos e que não tenham ficado na bolsa já constituída consideram-se a concurso desde que manifestem esse interesse", segundo o MMEAP.

PAÍS

A abertura da Semana Europeia Verde 2020 realiza-se hoje na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, com um evento que juntará personalidades nacionais e internacionais para debater os temas da natureza e da biodiversidade.

A Semana Verde Europeia, que este ano tem como lema "Um novo começo para as pessoas e a natureza", decorre até 22 de outubro e conta também com diversos eventos 'online', informa a Câmara de Lisboa, em comunicado.

Organizada anualmente pela União Europeia, a abertura da Semana Verde Europeia decorre este ano em Lisboa por esta ter sido distinguida Capital Verde Europeia 2020.

"Este ano pretende-se salientar o contributo da biodiversidade para a sociedade e a economia, bem como o seu papel no apoio e na promoção da recuperação num mundo pós-pandémico", lê-se na nota.

A decisão da instrução do processo relacionado com a morte do cabo-verdiano Giovani Rodrigues em Bragança está marcada para hoje, com cinco arguidos à espera de saber se vão ser julgados pelo crime de homicídio qualificado.

De entre os oito arguidos acusados de envolvimento nos factos que levaram à morte do estudante de 21 anos, cinco requereram a abertura da instrução, uma fase do processo judicial que serve para contestar a acusação do Ministério Público (MP) e tentar convencer o tribunal de que não há indícios para serem julgados pelos crimes de que estão acusados.

O MP acusou sete arguidos de homicídio qualificado consumado e tentado contra Giovani Rodrigues e os três amigos cabo-verdianos que o acompanhavam na madrugada de 21 de dezembro.

Um oitavo arguido é acusado de favorecimento por alegadamente ter guardado a alegada arma do crime, uma moca.